7 لاعبين خارج ريال مدريد

قال تقرير إعلامي إسباني، عن عدة لاعبين سيرحلون عن ريال مدريد، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً للمعلومات الواردة من الصحفي الموثوق جوزيب بيدريرول، فإن ريال مدريد وضع قائمة من سبعة لاعبين، سيكونوا خارج الفريق هذا الصيف.

ومن جانبها قالت إذاعة " كوبي " الإسبانية، إن كلاً من سيرجيو راموس، ورافائيل فاران، وإيسكو، قد يرحلوا عن النادي الملكي الأيام المقبلة.

وتحوم الشكوك حول استمرار العديد من اللاعبين أبرزهم مارسيلو، لوكا يوفيتش، ماريانو دياز، داني سيبايوس، مارتين أوديجارد، ألفارو أودريوزولا.