رابط و خطوات تسجيل الصف الاول في مديريات التربية و التعليم المصرية للعام 2022

دعت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات المصرية أولياء الأمور بضرورة إتباع خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي خلال موقع وزارة التربية والتعليم، بشكل جيد.

و اوضحت أن إتباع التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في طرق التقديم يتيح الفرصة للطالب لاختيار المدرسة التي تناسب المربع السكني الذي يقطنه، مشيرة الى أن التقديم بدأ أمس ويستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري، لافتة إلى أنه سيتم الاستعداد بشكل جيد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن استعداداها لتطعيم المعلمين قبل بداية العام الدراسي.

و فيما يلي نضع بين ايديكم خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي خلال موقع وزارة التربية والتعليم:

1- فتح الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــا.

2- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

3- كتابة تاريخ الميلاد بالتفصيل (السنة والشهر واليوم).

4- اختيار المحافظة التي يقطن فيها الطالب وعلى أساسها يتم التقديم في المدارس الموجودة بها.

5- اختيار نوع الطالب سواء ذكر أو أنثى.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي خلال موقع وزارة التربية والتعليم تتم إلكترونيا

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي خلال موقع وزارة التربية والتعليم يتم إتباعها إلكترونيا، مشددة على أولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات الخاصة بالطالب بطريقة صحيحة، وإتباع كافة التعليمات التي تم الإعلان عنها بشأن التقديم.

ولفتت الوزارة إلى أن الأوراق المطلوبة عند التقديم للصف الأول الابتدائي، هي عدد أربعة صور شخصية للطالب وشهادة ميلاد، ودمغات للتأمين الصحي، وصورة البطاقة الشخصية للوالدين، وطابع مهن تعليمية، بالإضافة إلى صورة من عملية التقديم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، وإيصال كهرباء.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الجد والاجتهاد للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021.