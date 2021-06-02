حماس تُدرج مروان البرغوثي في قائمة صفقة تبادل الأسرى

كشفت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء 2/6/2021، أن حركة حماس وضعت الأسير الفتحاوي القائد مروان البرغوثي ضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين تُطالب بالإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل متوقعة.

وقال مصدر في حماس لـ "روسيا اليوم" كما أوردت قناة كان العبرية، أن حركة حماس حريصةٌ على إطلاق سراح جميع الأسرى وفي مقدمتهم المحكومون بمؤبدات ومدى الحياة ولفترات طويلة.

وأضاف:" أن هذه الجولة من المفاوضات لم تتطرق حتى الآن إلى عدد وأسماء الأشخاص الذين ستشملهم الصفقة."

جدير بالذكر، أنه يجري الحديث عن التفاوض حول صفقة للأسرى، لم تخرج تفاصيلها الدقيقة للعلن، يجري النقاش حولها ضمن عدة ملفات التي تضمنت تثبيت وقف إطلاق النار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر 11 يوماً.