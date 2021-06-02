فوائد الباذنجان المشوي للصحة وتأثيرها على صحة القلب

تعتمد العديد من السيدات على الباذنجان في الكثير من أنواع الأطعمة، كالسلطات والمخللات، الباذنجان من اكثر أنواع الأطعمة المعروفٌة بفوائده التي لا تعدّ ولا تحصى، والتي قد يغفلها الكثيرون.

ومن الأصناف التي تعد من الباذنجان، الباذنجان المشوي، لذا سنتعرف على أهم فوائده:

محتوى الفيتامينات والمعادن في الباذنجان كبير جداً، فالباذنجان المشوي مصدر كبير لفيتامين C وفيتامين K وفيتامين B6 والثيامين والنياسين والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والنحاس والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وهذه الفيتامينات أساسية جداً لتعزيز الصحة بشكل عام وتقوية المناعة.

تحسين صحة القلب

تعمل الألياف الموجودة في الباذنجان المشوي أكثر من مجرد المساعدة في عملية الهضم، بل إنها تساعد أيضاً في تحسين صحة قلبكم، وذلك لأن الألياف تقلل من كمية الكوليسترول التي يمتصها جسمكم عن طريق ربطها بالصفراء في الجهاز الهضمي بحيث يتخلص جسمكم منها بشكل طبيعي.

الوقاية من السرطان

تعدّ مضادات الأكسدة التي يتميز بها الباذنجان المشوي من أفضل دفاعات الجسم ضد الأمراض مثل السرطان، بالإضافة إلى العديد من أنواع العدوى المحتملة الأخرى.