اليكم اسعار الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021

صعدت أسعار الذهب في سوريا في تعاملات اليوم الاربعاء 2يونيو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

و سجلت اسعار الذهب وفي السوق السورية غير الرسمية، ارتفاعا بنسب متفاوتة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وارتفاع سعر الدولار في "السوق السوداء".

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ، نحو 3200 ليرة للشراء و3270 ليرة للبيع

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاربعاء، إلى نحو 159 ألفا و500 ليرة للشراء، و160 ألف ليرة للبيع.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 136 ألفا و643 ليرة للشراء، ونحو137 ألفا و143 ليرة للبيع.

بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق السورية غير الرسمية، إلى نحو 193 ألفا و394 ليرة للشراء، و198 ألفا و290 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فارتفع إلى نحو 169 ألفا و295 ليرة للشراء، و173 ألفا و581 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ، نحو 145 ألفا و196 ليرة للشراء و148 ألفا و872 ليرة للبيع.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 122 ألفا و904 ليرات للشراء، و126 ألفا و16 ليرة للبيع.