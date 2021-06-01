اسعار الذهب تسجل انخفاضا في الجزائر اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021

سجلت أسعار الذهب في الجزائر انخفاضا في تعاملات مساء اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021، رغم صعود الأسعار عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، إلى نحو 8113 دينارا (60.94 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، مستوى 7437 دينارا (55.86 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، نحو 7099 دينارا (53.33 دولار).

و جاء سعر جرام الذهب عيار 18، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 6085 دينارا (45.71 دولار).

و وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4733 دينارا (35.55 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل نحو 4057 دينارا (30.47 دولار).

بينما بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 252 ألفا و327 دينارا (1895 دولارا)؛ فيما جاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 56 ألفا و795 دينارا (426.61 دولار).