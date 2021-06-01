ضهير: القطاع يشهد حالة من الاستقرار الوبائي وعملية التطعيم تشهد إقبالا

أكد مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الوبائية في قطاع غزة تشهد حالة من الاستقرار بعد الخروج من موجة انتشار الفايروس الثانية.

وقال ضهير خلال حديث لـ"مراسل فلسطين اليوم الاخبارية"، أن الفترة الحالية وما تشهده من حالة استقرار جاءت وفق توقعات الوزارة بالخروج من الموجة الثانية من الوباء في النصف الثاني من شهر مايو الماضي عقب فرض الاجراءات الحكومية التي كان لها أثر كبير بالحد من انتشار الفايروس.

وأعرب ضهيرعن خشيته من عودة انتشار الوباء ودخول القطاع في المستقبل القريب بموجة ثالثة نتيجة غياب الاجراءات السلامة الوقائية وعدم الالتزام بها من قبل المواطنين، مؤكداً بأن تجنب عودة ارتفاع اعداد الاصابات وابقاء الحالة الوبائية بحالة استقرار أمر مرهون بمدى التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية ومتابعة جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاجراءات في أرض الميدان.

وفيما يخص التطعيمات، أكد ضهير أن هناك أقبالا على عملية التطعيم من قبل المواطنين خاصة بعد توفر كميات إضافية من اللقاحات، داعيا المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط ومن يزيد اعمارهم عن 40 عاما أو من يعمل في المؤسسات الحكومية التوجه إلى أقرب مركز تطعيم وتلقي اللقاح.

وأوضح أن الوزارة تسابق الزمن في توفير اللقاحات للمواطنين كونه السبيل الحقيقي للحد من انتشار الجائحة، لافتا إلى أن الوزارة ستشرع في تطعيم كافة العاملين في الوظيفة الحكومية والزامهم بأخذ اللقاح التزاما بالقرار الحكومي الصادر لذلك.

وطالب ضهير المؤسسات الحكومية للتواصل مع الوزارة لتزويدها بكشوفات العاملين لديها حتي تستطيع الوزارة تأمين اللقاح بالسرعة الممكنة والوصول إلى نسبة من المطعمين في المجتمع تقلل وتحد من ظهور موجة ثالثة داخل القطاع.

وأكد أن الوزارة في حالة انعقاد دائم وتتواصل مع خلية الازمة الحكومية وتتابع بشكل يومي الحالة الوبائية معها وبناء عليه يتم تداول كافة المعطيات المتوفرة للحد من انتشار الفايروس وتجنب القطاع الدخول في موجة ثالثة.

وبين أن نأن مؤشرات الصعود في المنحى وزيادة عدد الحالات الموجودة على أسرة المستشفيات هو الذي يحدد اتخاذ الاجراءات الوقائية في الميدان التي تحد من انتشار الوباء وتبقيه تحت السيطرة.

وأشار ضهير إلى أن الاجراءات الحكومية لن تشهد خلال الفترة القريبة تغير طالما بقيت إعداد التسجيل اليومية ونسبة اشغال المستشفيات بهذا المستوي ووفق توقعات الوزارة، موضحاً بأن أي تتطور في الحالة ستقابله إجراءات حكومية تتواكب مع مقدار التطور في المنحى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء 1/6/2021، تسجيل حالتي وفاة و(351) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة، أن الوزارة أجرت 1363 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت تعافي 12 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 109506 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 3543 حالة، واجمالي المتعافين 104942 حالة، واجمالي الوفيات 1021 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 117 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 72 حالة.

وبشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39364 شخص.