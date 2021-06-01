امريكا تخشى ان يهاجم نتنياهو ايران لتجنب الاطاحة به

من المتوقع أن يتوجه وزير حرب الاحتلال، بني غانتس إلى واشنطن سريعا هذا الأسبوع في زيارة لوزارة الدفاع الأمريكية.

و اوضح موقع "وللا" العبري ان غانتس سيناقش غانتس القضية الإيرانية مع نظيره الأمريكي لويد أوشتن، إلى جانب قضايا أخرى مثل عملية حارس الجدار والشؤون الإقليمية والمشتريات الدفاعية. بالنسبة لجيش الاحتلال، وأيضا استغلال نتنياهو لهجوم على إيران لمنع الإطاحة به.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستعمل ضد تسليح إيران بأسلحة نووية حتى على حساب الاحتكاك مع الولايات المتحدة.

وانتقد وزير الحرببيني غانتس الرد ، وقال إن الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن إيران ستحل في غرف مغلقة "وليس بخطاب متحدي يضر بأمن إسرائيل".