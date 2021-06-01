وزارة التعليم بغزة تعلن بدء حملة لتطعيم موظفيها ضد فايروس كورونا

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ حملة لتطعيم موظفي التعليم في الوزارة والمديريات والمدارس ضد فايروس كورونا يوم غد الأربعاء الموافق 02-06-2021 في مبنى الوزارة على أن يتبعه الأسبوع القادم بقية الموظفين في المديريات والمدارس

وبين ثابت أن الحملة ستُنفذ بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة وتأتي ضمن الخطوات الحكومية لحماية الموظفين والأسرة والمجتمع الفلسطيني من مخاطر كوفيد 19.

من ناحيته، أكد مدير دائرة الصحة المدرسية بالوزارة عبد الكريم المجدلاوي أن إطلاق الحملة جاء بعد توفر كميات التطعيمات التي تغطي كافة منتسبي الوزارة، مشدداً على ضرورة التزام كافة العاملين بالتطعيم من أجل سلامتهم الشخصية وسلامة المجتمع.

بدورها أوضحت مسؤولة التثقيف الصحي ليندا حرب أنه سيصاحب الحملة برنامج في التثقيف، مشيرة إلى أن التطعيمات المستخدمة فعّالة وآمنة، ومُعتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.