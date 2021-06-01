القاهرة توجه دعوات للفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية لزيارة العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل.

وأوضح أن القاهرة دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل لبحث الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني.

ووصل ظهر أمس الأثنين، الوفد الامني المصري برئاسة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة الى قطاع غزة، في زيارة هي الاولي من نوعها للقاء الفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة

وكان في استقبال الوفد المصري اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس ممثلاً برئيس حركة حماس في غزة يحي السنوار وخليل الحية زكريا معمر، ونزار عوض الله ، وعصام الدعاليس "

وأفاد مراسلنا أن اجتماع قادة حماس باللواء عباس كامل بدء فور وصول الوفد الامني، وعقب ذلك اجتماع الوزير بممثلي الفصائل الفلسطينية بغزة، للاتفاق بشأن ينود تثبيت التهدئة.

وأوضح أن الوزير كامل ختم زيارته التي استغرقت عدة ساعات بوضع حجر اساس لمدينة سكنية في مدينة الزهراء وسط القطاع ستحمل اسم مصر قبل مغادرته القطاع عبر معبر بيت حانون "ايرز".