حالتا وفاة و(351) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 1/6/2021، حالتي وفاة و(351) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة، أن الوزارة أجرت 1363 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت تعافي 12 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 109506 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 3543 حالة، واجمالي المتعافين 104942 حالة، واجمالي الوفيات 1021 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 117 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 72 حالة.

وبشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39364 شخص.