5 أسرى يدخلون اليوم أعواما جديدة في سجون الاحتلال



يدخل اليوم الثلاثاء 1/6/2021 ، 5 اسرى اعواماً جديدة في سجون الاحتلال ، والاسرى هم :

🔶 الأسير خضر سليمان علي بشارات (38 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 20 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/06/2002م.

🔶 الأسير جعفر فوزي قاسم أبو حنانة (43 عاماً)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/06/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

🔶 الأسير محمد فؤاد نوفل عدواين (35 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، يدخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/06/2014م، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

🔶 الأسير رامي إبراهيم نعيم النجار (36 عامًا)، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يدخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/06/2015م، وهو محكوم بالسجن 14 عامًا.

🔶 الأسير علي محمد علي عبيات (38 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، يدخل عامه التاسع عشر على التوالى في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/06/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.