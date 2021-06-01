بدءاً من اليوم : ارتفاع أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية واستقرار الغاز

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في رام الله، أمس الإثنين، عن ارتفاع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، بواقع 8 أغورات ابتداءً من اليوم .

وقالت الهيئة العامة للبترول خلال بيان لها ان سعر لتر البنزين 95 أوكتان وصل إلى 6.06 شيقل مقارنة مع 5.98 شيقل خلال شهر أيار الجاري.

وارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان بواقع 8 أغورات أيضاً ليصل إلى 6.89 شيقل للتر، مقارنة مع 6.81 شيقل خلال الشهر الجاري.

في حين جاء ارتفاع سعر لتر السولار بواقع 20 أغورة ليصل إلى 5.19 شيقل، بعد استقرار سعره لأربعة أشهر عند 4.99 شيقل، كما ارتفع سعر لتر الكاز بواقع 20 أغورة أيضاً ليصل إلى 5.19 شيقل.

وبشأن أسعار الغاز للمستهلك لم يطرأ أي تغيير يذكر عن الشهر الماضي ، حيث يبلغ سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ63 شيقلاً، والأسطوانة سعة 48 كغم بسعر 252 شيقلاً، والأسطوانة سعة 2.5 كغم بسعر 13.5 شيقل، والأسطوانة سعة 5 كغم بسعر 27 شيقلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.73 شيقل، وكغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.79 شيقل، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.