طقس فلسطين اليوم 1/6/2021: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 1/6/2021، صافياً بوجه عام ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة:يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.