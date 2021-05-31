السفارة الفلسطينية في مصر تصدر تنويهًا هامًا بشأن السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة

أصدرت سفارة الفلسطينية لدى الجمهورية العربية المصرية، اليوم الاثنين، تنويهًا هامًا إلى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في العريش والراغبين في العودة إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

ونوهت المركز الإعلامي التابع لسفارة، إلى المواطنين المتواجدين في العريش والراغبين في العودة إلى غزة من حملة الهوية الفلسطينية / أو جوازات السفر بهوية، بأنه يتوجب عليهم التواصل عبر تطبيق الواتساب مع ادارة المعابر بسفارة فلسطين بالقاهرة.

ووضع المركز رقم هاتف السفارة وهو (٠١٠٢١٩٤٨٨٠٨)، مشيرًا إلى أنه يترتب عليهم تزويد السفارة برسالة تحوي بيانات المسجل وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر ورقم الهوية من أجل تسجيل بياناتهم وذلك في الفترة بين كل يوم اثنين حتى صباح يوم الجمعة.

وذكر أن التحرك من كمين الريسة يكون في صباح يوم الأحد.