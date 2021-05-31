أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 1-6-2021

أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 1-6-2021 ، فريق فلسطين اليوم قام بكتابة هذه المقالة حول سعر صرف الدولار في الجزائر في التعاملات في البنوك والسوق السوداء ، في المقابل، هبط متوسط سعر اليورو في البنك المركزي أمس 162.80 دينار للشراء، و162.87دينار للبيع.

فيما استقر عملة اليورو الاوروبية في "السوق السوداء" غير الرسمة مسجلةً 219.47 دينار للشراء، و221.90 دينار للبيع.

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 1-6-2021 :

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 1-6-2021 ولمعرفة سعر الدولار لقد وضعنا لكم فيديو يوضح سعر الصرف وهو:

في البنك المركزي، لقد صعد سعر الدولار مسجلا نحو 133.51 دينار للشراء، و133.52 دينار للبيع، فيما استقر السعر في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

اما سعر الجنيه الإسترليني جاء سعر صرفه نحو 189.54 دينار للشراء و189.61 دينار للبيع، بينما استقر متوسط الإسترليني في "السوق السوداء" مسجلا 255.41 دينار للشراء، و 258.25 دينار للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء، عند 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع، بالمقابل جاء السعر في البنوك عند 36.34 دينار للشراء و36.35 دينار للبيع .

وأيضًا جاء في البنوك سعر الريال السعودي عند35.60 دينار للشراء و35.61 دينار للبيع، بينما استقر في السوق السوداء إلى 47.99 دينار للشراء و48.53 دينار للبيع.

كما جاء سعر شراء الدينار الكويتي في البنوك 422.26 دينار للشراء، و444.50 دينار للبيع، فيما استقرت العملة الكويتية بالسوق السوداء، إلي نحو 597.95 دينار للشراء، و604.59 دينار للبيع .

فيما لا تزال فرنسا

وبحسب وسائل محلية جزائرية، فإن فرنسا لا تزال تهيمن على السوق الجزائرية بنحو 400 شركة في عدة قطاعات أبرزها الطاقة والصناعات الميكيانيكية والصيدلانية والخدمات.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الاستثمارات الخاصة بهذه الشركات تبلغ إجمالها نحو 2.5 مليار دولار عبر 500 مشروع .

في حين، خسرت فرنسا مما تسميه بعض وسائل إعلامها "جنة الجزائر" منذ 2018، من قيمة الاجمالية السنوية نحو 18 مليار دولار وفق أرقام رسمية في البلدين.

الرئيس عبد المجيد تبون، أكد أكد أن الشركات الفرنسية تستنزف سنوياً من خزينة الدولة خسائر بقيمة 10 مليارات دولار.