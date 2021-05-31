استقرار اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 1-6-2021

شهدت أسعار الذهب في سوريا استقرار في تعاملات اليوم الثلاثاء 1 بونيو 2021 وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وفي السوق السورية غير الرسمية، ارتفعت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وهبوط سعر الدولار في "السوق السوداء".

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا، عند نحو 158 ألفا و500 ليرة للشراء، و159 ألف ليرة للبيع.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 135 ألفا و786 ليرة للشراء و136 ألفا و286 ليرة للبيع.

بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 24، في السوق السورية غير الرسمية، إلى نحو 192 ألفا و759 ليرة للشراء، و197 ألفا و42 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فارتفع إلى نحو 168 ألفا و739 ليرة للشراء، و172 ألفا و489 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 144 ألفا و719 ليرة للشراء و147 ألفا و935 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 122 ألفا و501 ليرة للشراء، و125 ألفا و223 ليرة للبيع.