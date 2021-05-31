طالع اسعار الذهب في العراق اليوم 1 يونيو 2021

سجلت أسعار الذهب في العراق، اليوم الثلاثاء 1 يونيو ارتفاعا متزامنا مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 89 ألفا و532 دينارا (61.35 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق، إلى مستوى 78 ألفا و335 دينارا (53.69 دولار).

و قفز سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، بنحو 67 ألفا و144 دينارا (46.02 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق، فارتفع اليوم الثلاثاء إلى نحو 52 ألفا و222 دينارا (35.79 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12عند مستوى 44 ألفا و762 دينارا (30.68 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق نحو 2 مليون و784 ألفا و173 دينارا (1908دولارات).

فيما جاء سعر الجنيه الذهب عند مستوى 626 ألفا و784 دينارا (429.49 دولار).