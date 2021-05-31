منها (إسرائيل) و"حماس".. الدوحة منفتحة على لعب دور الوساطة في الإقليم

قالت مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة باسم الوزارة، لولوة الخاطر، اليوم الاثنين، إن "الدوحة منفتحة على لعب دور الوساطة بين أي من القوى الإقليمية، سواء بين واشنطن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو إيران والسعودية".

وأضاف خاطر، في مقابلة صحفية، ان ذلك يأتي إيمانًا من الدوحة بأهمية الوساطة لاستقرار السلم والأمن الدوليين.

وبشأن احتمال استضافة الدوحة لقاء بين حركة "حماس" والإدارة الأميركية، وأشارت المتحدثة، إلى أن "دولة قطر منفتحة على الوساطة متى طلب منها ذلك، إيمانا منها بأهمية الوساطة للسلم والاستقرار الدوليين".

وأكدت خاطر، أن بلادها لا ترى أي قيمة مضافة لعملية السلام من التطبيع مع (إسرائيل) في الوقت الحالي، داعية كافة اللاعبين الدوليين إلى مراجعة "الدعم غير المشروط" لإسرائيل، سواء كان ماليا أو سياسيا.

وفي سياق آخر، بيّنت أن استضافة مباحثات إيرانية- سعودية في الدوحة، أن "ذلك لم يُطرح"، مضيفة "لكننا نرحب بهذا الأمر، حيث أكدنا مرارا أن الحوار مع إيران ضروري للتوصل إلى صيغة توافقية للتعايش السلمي في المنطقة تأخذ في الحسبان هواجس الدول الخليجية والعربية".