الوفد المصري يغادر قطاع غزة 

غادر عصر اليوم الاثنين، الوفد الامني المصري برئاسة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة قطاع غزة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات عقد خلالها الوفد عدة اجتماعات مع قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية بغزة لتثبيت التهدئة.

ووصل الوفد الامني المصري برئاسة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة الى قطاع غزة ظهر اليوم الاثنين 31/5/2021 ، للقاء الفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة

وكان في استقبال الوفد المصري اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس ممثلاً برئيس حركة حماس في غزة يحي السنوار وخليل الحية زكريا معمر، ونزار عوض الله ، وعصام الدعاليس "

وكان التلفزيون المصري الرسمي أكد مرافقة الوفد الامني المصري عدد من وزراء حكومة رام الله .

وأفاد مراسلنا ان اجتماع قادة حماس باللواء عباس كامل بدء فور وصول الوفد الامني، للاتفاق بشأن ينود تثبيت التهدئة.