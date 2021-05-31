بالصور رئيس المخابرات المصرية يبدأ لقائه مع الفصائل الفلسطينية بغزة

قالت مصادر صحفية، أن وزير المخابرات المصري عباس كامل بدأ قبل قليل لقائه مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عقب إنهاء الوزير كامل اجتماعه بوفد حركة حماس، ظهر اليوم.

ووصل الوفد الامني المصري برئاسة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة الى قطاع غزة ظهر اليوم الاثنين 31/5/2021 ، للقاء الفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة

وكان في استقبال الوفد المصري اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس ممثلاً برئيس حركة حماس في غزة يحي السنوار وخليل الحية زكريا معمر، ونزار عوض الله ، وعصام الدعاليس "

وكان التلفزيون المصري الرسمي أكد مرافقة الوفد الامني المصري عدد من وزراء حكومة رام الله .

وأفاد مراسلنا ان اجتماع قادة حماس باللواء عباس كامل بدء فور وصول الوفد الامني، للاتفاق بشأن ينود تثبيت التهدئة .















