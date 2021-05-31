القائد النخالة يستقبل الشيخ حمود مهنئاً بالنصر الكبير

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة اليوم الاثنين، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر حمود.

بدوره قدم الشيخ حمود التهنئة للقائد النخالة بالأصالة عن نفسه وحركته، وبالنيابة عن الشعب الفلسطيني كله، الذي أبدى وفصائله المقاومة بسالةً شديدةً في مواجهة العدو والتصدي له، خلال معركة "سيف القدس".

ومن جانبه شكر القائد النخالة الشيخ ماهر حمود والوفد المرافق له على زيارتهم، مقدماً عرضاً مفصلاً لمجريات معركة "سيف القدس" التي دارت رحاها على مدى أحد عشر يوماً، واستعرض جهود الوساطة الدولية وصولاً إلى وقف إطلاق النار والتهدئة وبين شروطها، لافتاً أن المقاومة سترد على العدو إذا خرقها أو لم يلتزم بها.

وأكد المجتمعون على أن المقاومة الفلسطينية أثبتت في هذه المعركة أنها قادرة على التصدي للعدو، ووضع حدٍ لعدوانه، ومواجهة سياساته، إذ انتصرت صواريخها للقدس، ولأهلنا المرابطين في حي الشيخ جراح، وأصابت عمق كيانه والمدن والبلدات المحتلة البعيدة والقريبة، ونجحت في كي وعي المستوطنين، وبينت لهم بصمودها وثباتها، وقوتها وإرادتها، أنها قادرة على هزيمة العدو وانتزاع النصر منه، لافتين أن هذه المعركة ليست إلا صورة مصغرة عن الحرب القادمة التي ستكون الحرب الأخيرة التي يتفكك فيها الكيان ويزول عن الوجود.