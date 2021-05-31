الشيخ صبري يدعوا لعدم الاستسلام للابعادات وسياسة الاحتلال وبطشه

دعا الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الاسلامية العليا المقدسيين لعدم الاستسلام للابعادات وسياسة الاحتلال وبطشه الممنهج الهادف لإبعاد المسلمين عن الأقصى، مؤكداً أنه ليس أمامنا مجال سوى شد الرحال والدفاع عن المسجد المبارك.

وأوضح صبري، أن زيادة نسبة الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى بعد معركة سيف القدس تأتي للتغطية على هزيمتهم في مواجهة غزة، والانتقام من المقدسيين الذين مثلوا سبباً لشرارة الأحداث الأخيرة.

وأشار خطيب الأقصى إلى أن الاحتلال يمارس انتهاكات أخرى بحق المقدسيين تتمثل في زيادة عمليات الابعاد عن المسجد الاقصى.

وقال صبري: " لا توجد سياسة في العالم وليس من حق أحد أن يبعد أي انسان عن مكان عبادته، ولا أحد يتجرأ على ذلك إلا سلطة الاحتلال التي تتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية".

وأوضح، أن اقتحام المستوطنين للأقصى دليل قاطع على أن الأقصى ليس لهم، وهم يستعينوا بجنود الاحتلال لاقتحامه.

وبيّن صبري، أن نتنياهو يسهل عمليات اقتحام الاقصى لتمكين المستوطنين من المسجد الأقصى، في خطوة تمثل موقفا سياسيا دينيا رسميا من الأحزاب الإسرائيلية.

وصعدت قوات الاحتلال مؤخراً في التضييق على المقدسيين وإبعاد المصلين والمرابطين وحراس الأقصى عن المسجد المبارك.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام ومداهمة واسعة لمنازل المقدسيين واعتقلت المئات منهم خلال الأسابيع الماضية.