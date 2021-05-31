القائد النخالة يستقبل وفداً قيادياً من حركة التوحيد الإسلامي

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، وفداً قيادياً من حركة التوحيد الإسلامي ترأسه رئيس المكتب السياسي الحاج صهيب سعيد شعبان، وضم أعضاء من مجلس الأمناء ومكتب الدعوة، وذلك بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، مهنئاً بالنصر الكبير في معركة سيف القدس.

وقد أكد اللقاء على أن الجولة الأخيرة رسمت معادلات جديدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وأن الالتفاف الشعبي في الوطن العربي حول المقاومة الفلسطينية أعطى زخماً لهذه القضية بعد اليأس الذي عاشه البعض بسبب عمليات التطبيع وتوقيع الاتفاقيات بين دول عربية وكيان الاحتلال، ومحاولة فرض ما سمي بصفقة القرن.

كما أشاد المجتمعون بالتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني الصامد، ومقاومته الباسلة التي فرضت معادلة قوة جديدة، وصنعت توازن رعب مع العدو الصهيوني المدجج بأحدث أنواع السلاح، واعتبروا أن التنسيق الذي حصل بين مكونات محور المقاومة في الداخل وخارج فلسطين أعطى مثالاً يحتذى، وبعث الأمل من جديد في نفوس الشعب العربي ووجدان الأمة الإسلامية.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس وفد حركة التوحيد الإسلامي لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سيفاً، كدلالة رمزية على عظمة معركة "سيف القدس" التي انتصرت فيها المقاومة الفلسطينية على كيان العدو وقهرت جيشه.





