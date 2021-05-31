القائد النخالة يستقبل وفداً من قيادات الحركة الإسلامية في لبنان لتهنئته بالنصر

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، وفداً من قيادات الحركة الإسلامية في لبنان ضمّ أمين عام حركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان على رأس وفد من الحركة، وأمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الله جبري على رأس وفد، ونائب رئيس قوات الفجر المهندس مؤمن عبد الله الترياقي، ورئيس المنتدى الإسلامي للدعوة والحوار الدكتور الشيخ محمد خضر، وذلك بحضور ممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

بارك الوفد لقيادة حركة الجهاد الإسلامي بالنصر المؤزّر الذي سطرته أيادي رجالات المقاومة في ٢١ أيار ٢٠٢١، في جولة مواجهة واسعة أدرك العدو الصهيوني فيها أنّ زواله قريب جداً، وأنّ تحرير القدس وفلسطين كل فلسطين بات أمراً قابلاً للتحقق، فمعركة "سيف القدس" أساءت وجهه، وأسست لمعركة التحرير الشاملة.

وقد أكد المجتمعون على أننا على موعد مع الملحمة الكبرى التي ستؤدي لتحرير الأقصى والقدس وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، معتبرين أن المقاومة ستبقى خياراً استراتيجيا أثبت جدواه، في وقت فشلت فيه كل الرهانات الأخرى في تحرير الأرض واستعادة الحقوق المسلوبة.