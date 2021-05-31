الوفد الأمني المصري برئاسة رئيس المخابرات العامة يصل قطاع غزة وبدء الاجتماع مع قادة حماس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:01 م
31 مايو 2021
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وصل الوفد الامني المصري برئاسة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة الى قطاع غزة ظهر اليوم الاثنين 31/5/2021 ، للقاء الفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة .

وكان في استقبال الوفد المصري اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس ممثلاً برئيس حركة حماس في غزة يحي السنوار وخليل الحية زكريا معمر، ونزار عوض الله ، وعصام الدعاليس "

وكان التلفزيون المصري الرسمي أكد مرافقة الوفد الامني المصري عدد من وزارء حكومة رام الله .

وأفاد مراسلنا ان اجتماع قادة حماس باللواء عباس كامل بدء  فور وصول  الوفد الامني ، للاتفاق بشأن ينود تثبيت التهدئة .

 

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