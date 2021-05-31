صحة غزة : حالة وفاة و"246" إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 31/5/2021 ، عن تسجيل حالة وفاة ليرفع الوفيات و تسجيل ( 246 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 962 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال بيان لها تعافي 17 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، ليرفع اعداد المتعافين الى"104930" .

وأوضحت اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 113 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 69 حالة.

وقالت ان اجمالي تراكمي للمصابين 109155 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 3206 حالة

وبشأن التطعيمات

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39364 شخص