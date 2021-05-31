الأسرى يُرجعون وجبة طعام احتجاجًا على استمرار توقف زيارات عائلاتهم

أرجع الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الإثنين، وجبة طعام، كخطوة احتجاجية أولية على استمرار إدارة سجون الاحتلال بوقف زيارات عائلاتهم، وذلك منذ بداية انتشار وباء (كورونا) في شهر آذار/ مارس العام الماضي.

وأفاد نادي الأسير، أن الخطوات الاحتجاجية للأسرى لاحقًا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطلبهم.

وبين، أنه لم يعد هناك أي حجة لدى إدارة سجون الاحتلال، لاستمرار وقف الزيارات، خاصة أنّ غالبية الأسرى تلقوا اللقاح، وكذلك نسبة من عائلاتهم.

كما أكد أن إدارة سجون الاحتلال تحاول منذ أن بدأت جائحة (كورونا) أن تقوم بتحويل الإجراءات الاستثنائية المرتبطة في الوباء إلى إجراءات دائمة، لسلب المزيد من حقوق الأسرى، وترسيخ جملة من الانتهاكات بحقهم.

وطالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة بذل الجهود المطلوبة للسماح لعائلات الأسرى بالزيارة، ولضمان حقهم بذلك.