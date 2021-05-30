سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 31 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في سوريا اليوم الاثنين، والتي ارتفعت خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين 31 مايو 2021، لدى تعاملات السوق غير الرسمية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 31 مايو 2021

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3190 ليرة للشراء و3270 ليرة للبيع.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 31 مايو 2021

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلا 3885 للشراء و3987 للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 31 مايو 2021

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت نحو 4517 ليرة للبيع و4640 ليرة للشراء.

الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 849 ليرة للشراء، و873 ليرة للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 866 ليرة للشراء، و890 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 31 مايو 2021

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية، نحو 10589 ليرة للشراء، و10880 ليرة للبيع.