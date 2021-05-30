سعر اليورو والدولار في الجزائر اليوم الاثنين 31 مايو 2021

سعر اليورو والدولار في الجزائر اليوم الاثنين 1-6-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الاثنين، حيث تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، صباح اليوم الاثنين 1-6-2021، في تعاملات البنوك والسوق السوداء.

سعر اليورو والدولار في الجزائر اليوم الاثنين 1-6-2021

سعر اليورو في البنك المركزي= 163.19 دينار للشراء، و163.25دينار للبيع

سعر اليورو في "السوق السوداء" = 219.47 دينار للشراء، و221.90 دينار للبيع.

سعر اليورو والدولار في الجزائر اليوم الاثنين 1-6-2021



سعر الدولار في البنك المركزي = 133.30 دينار للشراء، و133.32 دينار للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء = 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

سعر اليورو والدولار في الجزائر اليوم الاثنين 1-6-2021​​​​​​​



سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي= 188.63 دينار للشراء و188.67 دينار للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في "السوق السوداء" = 255.41 دينار للشراء، و 258.25 دينار للبيع.

سعر اليورو والدولار في الجزائر اليوم الاثنين 1-6-2021​​​​​​​



سعر الدرهم الإماراتي = 36.29 دينار للشراء و36.3 دينار للبيع، فيما استقر في السوق السوداء، عند 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع.

سعر الريال السعودي = 35.54 دينار للشراء و35.55 دينار للبيع، بينما تراجع في السوق السوداء إلى 47.99 دينار للشراء و48.53 دينار للبيع.

سعر اليورو والدولار في الجزائر اليوم الاثنين 1-6-2021​​​​​​​

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سعر شراء الدينار الكويتي =422.87 دينار للشراء، و444.1 دينار للبيع، فيما تراجعت العملة الكويتية بالسوق السوداء، إلي نحو 597.95 دينار للشراء، و604.59 دينار للبيع.