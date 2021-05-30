رسالة هامة من السيسي لعباس واتفاق على اجتماع مقبل في القاهرة للأمناء العامين

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالةً لرئيس السلطة محمود عباس، أكد فيها حرصه على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، كما أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات حول تثبيت وقف إطلاق النار .

والتقى الرئيس عباس في رام الله اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واتفقا على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني .

ونقل اللواء كامل رسالة من الرئيس السيسي أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول وأن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية مشداً على حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس السيسي قد وجه في وقت سابق اليوم باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ومسؤولون حول تثبيت وقف إطلاق النار وبحث التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس السيسي الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

ووجه الرئيس السيسي الوفد المصري لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.