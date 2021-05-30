نقدم لكم عبر موقع وكالة فلسطين اليوم تردد قناة بيبي Toyor Baby 2021 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بعد أن اثبتت احصائيات جوجل أن تردد القناة يحظى ببحث كبير جدًا في الأيام الحالية.

وحازت القناة على اهتمام كبير من الاطفال وأولياء أمورهم لما تقدمه من محتوى مهم ومرغوب ويعزز القيام الاخلاقية والانسانية، لذلك فإن تردد قناة بيبي Toyor Baby يحظى ببحث كبير جدًا.

وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة بيبي Toyor Baby على القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي :

تردد قناة بيبي Toyor Baby 2021

القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 11393

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب/ معامل الخطأ: عمودي- 4/3

تعريف قناة بيبي Toyor Baby :

تأسست قناة بيبي Toyor Baby عام 2008، في عمان عاصمة الأردن وهي تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتستهدف القناة شريحة الأطفال، حيث تعمل على تثقيفهم وزيادة وعيهم المعرفي.

واستطاعت قناة بيبي أن تأسر قلوب الأطفال حولها، وهو ما يفسر زيادة نسب المشاهدات على قناة طيور بيبي، كما زادت نسبة المتابعات في فترة وجيزة

وتعرض قناة بيبي Toyor Baby، أناشيد متنوعة وبرامج تثقيفية وتربوية تناسب عقول الأطفال، كما يظهر في القناة المنشدين للقدرة على إيصال الرسالة الحقيقة والاهداف المرجوة للأطفال بكل سهولة.

ويعكف طاقم قناة بيبي على أعمال جديدة لإنتاج أناشيد إضافية وأخرى تطويرية على البرامج الهادفة والمميزة لكافة الصغار.

وتحرص القناة على عرض وتقديم كل ما يناسب الأطفال في الدول العربية والإسلامية، كما تنافس قناة بيبي القنوات الأخرى لتصل إلى جميع الاسر العربية.