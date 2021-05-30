رجل اعمى يتسلق قمة جبل ايفرست

تسلق الصيني اعمى البصر تشانغ هونغ (46 عاما) مؤخراً، أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي، وهي قمة جبل "إيفرست" في جبال الهيمالايا.

وقال تشانغ هونغ: "بغض النظر إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما، يمكنك دائما إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به".

يشار أن تشانغ كان قد أكمل عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا في 24 مايو، وعاد إلى معسكره عند القاعدة يوم الخميس الماضي.

جدير ذكره انه ولد تشانغ في مدينة "تشونغتشيانغ" بجنوب غرب الصين، وفقد بصره وهو في سن 21 عاما بسبب "الغلوكوما".