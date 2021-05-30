استقرار اسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 -5- 2021

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في السعودية بمختلف عياراتها، لما يهم الكثير من التجار والمتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 -5- 2021

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 -5- 2021

استقرت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف، اليوم الأحد 30 -5- 2021، ترقبا لتعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية.

سعر الجرام عيار 24

واستقر سعر الجرام عيار 24 في المملكة إلى 229.44 ريال (61.18 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 200.76 ريال (53.54 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 172.08 ريال (45.89 دولار).

الذهب الاقتصادي

وبقي سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الأحد عند 133.84 ريال (35.69 دولار).

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7140 ريالا (1904 دولارات).

الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1606.05 ريال (428.28 دولارا).