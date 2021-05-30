الرئيس عبدالفتاح السيسي في غزة! ماذا قال؟

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي من ابناء قطاع غزة صورًا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسط مدينة غزة.

وعبر الفلسطينيون عن ترحيبهم بنصب صورة كبيرة للرئيس السيسي على المفترقات الرئيسية في غزة، وقد كتب على الصور المتداولة كلمة ألقاها الرئيس المصري في وقت سابق، قال فيها: "سأظل داعمًا ومساندًا للقضية الفلسطينية بالفعل والقول".

ويتزامن نصب صور للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في غزة مع زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل إلى قطاع غزة ورام الله للقاء الفصائل الفلسطينية وإجراء مباحثات لوقف اطلاق النار وآلية ادخال مواد اعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال معركة "سيف القدس".









