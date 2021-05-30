أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين  31 مايو 2021

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021 ، وقام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة للإجابة عن استفسارات الجمهور حول سعر صرف الدولار والعملات في لبنان ، حي قفز سعر الدولار في السوق السوداء غير الرسمية ، فيما استقر في البنك المركزي .

وفي السوق السوداء زاد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى 12750 ليرة للشراء و12800 ليرة للبيع، مقابل 12675 ليرة للشراء و12725 ليرة للبيع، الاحد.

وأعلن المصرف المركزي اللبناني في وقت سابق، تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ"منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار.

ولم يكشف المصرف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها، وفي خطوة المصرف تهدف إلى تهدئة السوق السوداء.

أسعار صرف متعددة باتت في لبنان ، فهي إضافة إلى السعر الرسمي الذي لا يزال معمولا به في المؤسسات الرسمية والمحدد بـ1507 ليرات للدولار الواحد .

هناك سعر الصرف في المصارف المعمول به منذ أشهر وهو 3990 ليرة، وفق وسائل إعلام محلية .

ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودًا على الحصول على العملات الأجنبية، فيما اسقطت أزمة العملة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر .

إلى جانب هذه التحديات، فهناك قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.

ولا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعومة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للمصارف ، كما يقول مصرف لبنان المركزي .

وطالب المصرف اللبناني، الحكومة بضرورة إيجاد الحل المناسب "لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة".

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين :

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية نحو 3850 ليرة للدولار، وذلك عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك وفق تسعيرة نقابة الصرافين في لبنان، بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وفي "البنك المركزي" ظل صرف السعر عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.