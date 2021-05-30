أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم الاثنين 31-5-2021 ، حيث تباينت أسعار الصرف في تعاملات البنوك والسوق السوداء ، ولمعرفة سعر صرف الدولار لقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة ووضعنا لكم سعر العملات المحدد أمام الدينار الجزائري.

في النبك المركزي بقى متوسط سعر اليورو 163.19 دينار للشراء، و163.25دينار للبيع ، وفي السوق السوداء متوسط اليورو الاوروبي مسجلا 219.47 دينار للشراء، و221.90 دينار للبيع .

وفي البنك المركزي استقر سعر الدولار الامريكي مسجلا نحو 133.30 دينار للشراء، و133.32 دينار للبيع، وفي السوق السوداء غير الرسمية استقر سعر الدولار عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع .

أما متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي بقى ثابتا عند نحو 188.63 دينار للشراء و188.67 دينار للبيع ، وفي السوق السوداء غير الرسمية زاد متوسط الإسترليني مسجلا 255.41 دينار للشراء، و 258.25 دينار للبيع .

وفي البنوك الرسمية سجل سعر الدرهم الاماراتي 36.29 دينار للشراء و36.3 دينار للبيع، وفي السوق السوداء استقر عند 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع .

استكمال اسعار العملات مقابل الدينار الجزائري :

أما الريال السعودي فقد سجل لدى البنوك سعر نحو 35.54 دينار للشراء و35.55 دينار للبيع، بينما تراجع في السوق السوداء إلى 47.99 دينار للشراء و48.53 دينار للبيع .

وتراجعت العملة الكويتية بالسوق السوداء غير الرسمية ، إلى نحو 597.95 دينار للشراء، و604.59 دينار للبيع ، في حين، سجل في البنوك شراء 422.87 دينار للشراء، و444.1 دينار للبيع .

وتعاني الجزائر من خسائر كبيرة في قطاع السياحة ، إذ كشف مسؤول في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر، عن وصول خسائر القطاع إلى 230 مليون دولار شهريا. هذه الخسائر جاءت نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد .

ويحرص فريق فلسطين اليوم على نشر سلسلة مقالات تهتم بها بوضع أسعار صرف جميع العملات في المنطقة العربية ، كما هو الحال مع أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الدينار الجزائري .

ونتمنى في نهاية هذه المقالة ان تكون قد نالت اعجابكم وقد حققت الإجابة الكافية عن استفساراتكم .