شركة التوزيع بغزة توضح أخر تطورات أزمة الكهرباء وجدول التوزيع المعمول به

أكدت شركة توزيع الكهرباء اليوم الأحد 30/5/2021 ، ان أزمة الكهرباء في قطاع غزة مازالت متواصلة وان الخطوط الرئيسية الاربعة من داخل الخط الاخضر لاتزال متعطلة ، وان جدول التوزيع كما هو 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة فصل .

وقالت شركة توزيع الكهرباء خلال بيانها اليومي ، ان الخطوط الاربعة الرئيسية الواصلة من الداخل المحتلة متعطلة منذ بداية العدوان وحتى اللحظة وهي :

- 1بغداد متعطل من تاريخ 11/05/2021 (09:55)

- 2القبة متعطل من تاريخ 12/05/2021 (04:05)

- 3الشعف متعطل من تاريخ 14/05/2021 (15:10)

- 4جباليا متعطل من تاريخ 19/05/2021 (13:50(

وأوضحت الشركة ان الخطوط المتوفر من داخل الخط الأخضر(71) ميجا وات ، مشيرة الى ان المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= "4" ميجا وات .

وشددت الشركة على انها تواجه تحديات كبيرة مالية وفنية لعملية الاستمرار في تأمين وقود المحطة من السوق المحلي في ظل عدم استئناف ضخ الوقود المخصص لها عبر كرم أبو سالم معتبرة ً ان مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو "116"ميجا وات .

وبينت ان متوسط الطلب على الطاقة الساعة (7 ) صباحا (425)ميجا وات، مع العلم بأن الطلب يزداد خلال فترة الذروة النهارية والمسائية ليتعدى حاجز (540ميجا وات)، مشيرة ً الى ان متوسط العجز الكلي في الطاقة (75%)

وحذرت الشركة من تداعيات نقص الكهرباء الحاد على القطاعات الحيوية في غزة، ومن بينها القطاع الصحي والمستشفيات وقطاع الصرف الصحي، حيث اضطرت بعض البلديات إلى تصريف المياه العادمة بدون معالجة إلى البيئة وإلى مياه البحر وهو ما يشكل خطر داهم على حياة المواطنين والبيئة البحرية.

ووجهت الشركة دعوتها لجميع مكونات المجتمع بضرورة العمل على إدارة مثلى للكميات المتاحة لهم للمساهمة في الجهد الوطني المبذول لتجاوز هذه الأزمة.