ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الأحد 30-5-2021، ثلاثة أسرى فلسطينيين أعوامًا جديدة من الأسر داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وسط ظروف انسانية وصحية صعبة للغاية.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، بأن ثلاثة أسرى من الضفة المحتلة يدخلون أعوامًا جديدة من الأسر داخل السجون "الاسرائيلية".

وأشار إعلام الاسرى، إلى أسماء الأسرى، وهم:

الأسير إياد أحمد حسين الفواغرة (40 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/05/2005م، وهو محكوم بالسجن 27 عامًا.

الأسير عامر زياد محمد حمد (35 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/05/2006م، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا.

الأسير علاء سمير محمد عكوبة (35 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 30/05/2010م، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 5 آلاف أسير فلسطيني من الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، وتمارس بحقهم ابشع اساليب التعذيب والاضطهاد الذي يرفضه القانون الدولي، إضافة إلى سياسة الاهمال الطبي المتبع، لاسيما مع تفشي فيروس كورونا.