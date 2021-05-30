أحدث اخبار المنحة القطرية عن شهر 6-2021 لتوزيع 100 دولار

يترقب آلاف المستفيدين من المنحة القطرية صرف المساعدات المالية بواقع 100 دولار لكل عائلة عن شهر 6-2021 ، في ظل الاخبار المتداولة من الاعلام العبري عن احتمالية تأخير وصول الدفعة الجديدة إلى قطاع غزة، بعد انتهاء العدوان "الإسرائيلي" على القطاع وربط قادة الاحتلال دخولها بملف تثبيت التهدئة.

وجرت العادة أن تصرف اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي أموال المنحة القطرية مع بداية كل شهر، وهذا الأمر متواصل منذ عام 2018 أبان تنظيم مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات غزة الخمس.

وحتى هذه اللحظة لم تصدر اللجنة القطرية، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، أي معلومات بشأن موعد صرف المنحة القطرية الجديد، فيما تداولت بعض المواقع الإخبارية "الإسرائيلية" عن احتمالية تأخر صرف المنحة.

ويذكر أن السفير القطري محمد العمادي، أعلن في بداية مايو الحالي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الجمعة الموافق 07/05/2021م، وذلك عن شهر مايو.

وقال العمادي، في بيان له، إن "أموال المنحة القطرية سيستفيد منها قرابةـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة"، قد طالها ويلات الحصار "الإسرائيلي" المشدد، الذب تسبب بارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين السكان.

وتمت عملية توزيع مساعدات المنحة القطرية عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.