فيديو يُظهر دمار كبير خلال قصف الاحتلال لأحد الشوارع في غزة

وثّقت كاميرا مراقبة قصفا "إسرائيلياً" لأحد الشوارع في مدينة غزة خلال العدوان الأخير على القطاع.

ويظهر مقطع سجلته الكاميرا في 12 مايو/آيار الجاري، قصفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية لوسط الشارع أدى لاندلاع نيران، وانفجار شديد.

كما تسبب القصف في دمار واسع بالشارع، كما أظهر المقطع المصور الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا حتى مساء الجمعة، عن 289 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم "شديدة الخطورة".