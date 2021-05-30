نتنياهو وافق على اقتراح حجب مواقع التواصل الاجتماعي

ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الاحد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق خلال نقاش أمني في ذروة عملية "سيف القدس" مع غزة والتظاهرات في المدن الفلسطينية في الداخل المحتل، على اقتراح قدمه شرطة الاحتلال ومنظومة الحرب، يقضي بحجب مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار موقع "والا" أن مسؤول كبير في وزارة القضاء "الإسرائيلي" عارض الاقتراح، وأزاله من جدول الأعمال.

ولفت الموقع، أن الاقتراح كان يقضي بحظر الوصول في (إسرائيل) الى Facebook و Tiktok و Instagram.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال التظاهرات في المدن الفلسطينية بالداخل المحتل، تفاعلاً كبيرًا من المواطنين الذين خرجوا ضد سياسات الاحتلال.