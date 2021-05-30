اشكنازي سيصل مصر اليوم لبحث التهدئة مع غزة

سيصل ما يسمى بوزير الخارجية "الإسرائيلي" غابي اشكنازي، اليوم الاحد، العاصمة المصرية القاهرة لبحث تثبيت التهدئة بين المقاومة وكيان الاحتلال وترتيبات إعادة اعمار غزة بعد الدمار الذي خلفه العدوان "الإسرائيلي" الأخير على القطاع.

وسيلتقي اشكنازي بوزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة. وبينما يحط أشكنازي بالقاهرة، يصل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ، إلى "تل أبيب" المحتلة، حيث يلتقي مع عدد من كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، في ذات التوجه.

وبعد ذللك سيتوجه إلى رام الله للقاء المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ومن ثم إلى قطاع غزة، ليجتمع بقادة حركة "حماس"، وذلك لبحث تثبيت ملفات التهدئة.