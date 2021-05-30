قوات الاحتلال تعتقل القيادي خضر عدنان خلال عودته إلى منزله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، خلال عودته إلى منزله في بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وقالت زوجته "أم عبد الرحمن" ل" فلسطين اليوم" إن الشيخ عدنان وبرفقة اثنين من الأسرى المحررين كانوا في طريق عودتهم من أداء واجب العزاء بالشهيد " زكريا حمايل" في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، قبل أن تعترضهم قوة احتلالية وتعتقله.

وبحسب الزوجة، فقد أوقف حاجز احتلالي بالقرب من مستوطنة شافي شمرون المقامة على أراضي قرية دير شرف، غربي مدينة نابلس، المركبة التي كان يستقلها الشيخ عدنان وقام الجنود باحتجاز من فيها وتقيدهم الثلاثة لأكثر من ساعة وتفيش المركبة بالكامل، قبل أن يفك أسر من معه ويعتقله ويصادر كل ما بحوزته.

ولم تتمكن عائلة الشيخ عدنان حتى الأن من معرفة مكان تواجده والجهة التي نقل إليها.