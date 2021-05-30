سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخباريةـ أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 30 مايو 2021، متجاوبة مع ارتفاع الأسعار عالميا.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 مايو 2021

سعر الجرام عيار 24 = 229.44 ريال (61.18 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 = 200.76 ريال (53.54 دولار).

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 مايو 2021

سعر جرام الذهب عيار 18 = 172.08 ريال (45.89 دولار).

سعر جرام الذهب عيار = 133.84 ريال (35.69 دولار).

سعر أوقية الذهب = 7140 ريالا (1904 دولارات).

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 مايو 2021

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) = 1606.05 ريال (428.28 دولارا) مقابل 1600.15 ريال (426.71 دولار)، أمس.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 مايو 2021

عكس الذهب اتجاهه ليرتفع الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع المنتهي)، متجاوزا لفترة وجيزة مستوى 1900 دولار المهم، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل/نيسان مما عزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1898.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل في وقت سابق بما يصل إلى 0.8%. والمعدن بصدد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا 1%.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأوقية.