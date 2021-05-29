الاعلام العبري: قصف برج الجلاء أضر بصورة "إسرائيل" حول العالم

أكدت وسائل اعلام عبرية، اليوم السبت، أن حادثة قصف برج الجلاء في غزة كانت نقطة تحول في موقف وسائل الإعلام العالمية تجاه "إسرائيل"، كونه يحتوي على مقر لقناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت قناة كان العبرية، أن القصف نفسه أضر بصورة "إسرائيل" حول العالم، مشيرة إلى أن الصورة كانت أن "إسرائيل" تحاول إسكات وسائل الإعلام ومنع كشف ما يجري في غزة..

وشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوان غاشم على قطاع غزة، استهدف فيه المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى تدمير عدد من الأبراج المدنية، من بينها برج الجلاء الذي كان يضم عددا من الوكالات الاعلامية الدولية والمحلية، ما أثار حالة من الغضب العالمية إزاء استهداف المؤسسات الاعلامية.