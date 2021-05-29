وزير خارجية الاحتلال "أشكنازي" يلتقي وزير الخارجية المصري غدا بالقاهرة

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت:" إن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي سيزور القاهرة غدا الأحد لإجراء مشاورات مع نظيره المصري سامح شكري".

كما أعلنت الخارجية المصرية أن شكري وأشكنازي سيجتمعان غدا في القاهرة.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام :"أن أشكنازي سيتوجه غدا إلى مصر لمناقشة سبل تعزيز التهدئة الهشة في قطاع غزة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال موقع "والا" العبري :"أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل سيصل في الوقت نفسه إلى "إسرائيل" لإجراء مفاوضات مع كبار "المسؤولين الاسرائيليين" ومنهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مائير بن شبات".