بدء فعاليات مهرجان الجهاد الاسلامي في ساحة السرايا وسط مدينة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:15 م
29 مايو 2021
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بدء فعاليات مهرجان الجهاد الاسلامي في ساحة السرايا وسط مدينة غزة

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