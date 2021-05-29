بالصور جانب من مهرجان "سيف القدس اقترب الوعد" والذي تنظمه سرايا القدس على أرض ساحة السرايا وسط مدينة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:01 م
29 مايو 2021
مهرجان الجهاد
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