حشود كبيرة بدأت تتوافد للمشاركة في مهرجان "سيف القدس.. واقترب الوعد" على أرض ساحة السرايا     

بدأت حشود كبيرة من المواطنين بالتوافد عصر اليوم السبت، إلى ساحة السرايا وسط مدينة غزة، للمشاركة في مهرجان "سيف القدس.. اقترب الوعد" التي تنظمه حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين احتفالاً بـ"نصر المقاومة" في العدوان "الاسرائيلي" الأخير على القطاع.

وأفاد مراسلنا، بأن آلاف المواطنين بدأوا بالتوافد لساحة السرايا من كافة محافظات القطاع، كما يوجد مكان مخصص للنساء.

وأشار إلى أن مئات من عناصر سرايا القدس من مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية يشاركون في الهرجان بعرض عسكري كبير، يتقدمها سلاح الدروع والمدفعية والصاروخية.

ويتخلل المهرجان فقرات عدة، منها خطاب للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي أ. زياد النخالة، للحديث عن دور المقاومة على رأسها سرايا القدس في مواجهة العدوان الغاشم على غزة، واحتفاءً بالنصر.